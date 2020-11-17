法國外貿銀行：中國不一定是RCEP最大贏家

目前正值美國總統換屆，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，中國在此時宣布簽署全球最大規模的自貿協定，時機再合適不過。

她提到，區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)的談判長達8年，最為關鍵的自由化措施在最終協議中有所淡化，並指在談判最初開始時，印度也在其中，不僅地理範圍更大，而且自由化的範圍也更大。

她又稱，RCEP開始時被視作對跨太平洋夥伴關係協定(TPP)的回應，當時美中戰略競爭剛剛開始，但現在RCEP的成員已經被推向不同立場，例如是最近中國和澳洲之間的貿易摩擦，或美國針對中國的制裁，對RCEP也是一個不利因素。

她認為，美國及歐洲無疑是該協定之外的主要劣勢方，不過中國卻不一定是最大的贏家，雖然中國會從中受益，但協定中的其她經濟體會獲益更多。

她補充，東盟接受來自日韓的製造業直接投資(FDI)日益增加，規模已經超過了這些經濟體對中國的直接投資，對東盟投資的大幅增長不僅是由於中國勞動力成本升高，也為了分散投資，避免過度集中於以中國為中心的價值鏈中，故日本、韓國和台灣與東盟的貿易一體化程度上升，尤其是中間產品方面，東盟得以提高製造業能力，不過最終需求中，仍有很大部分來自中國。

總體而言，她表示，雖然RCEP成員之間在市場准入上實際提升幅度有限，例如中國和澳洲等，但該協定的意義在於讓世界意識到，亞洲仍然依賴中國市場，亞洲國家不能錯過中國放寬市場准入的機會，即使幅度有限。

她預計，包括美國在內並在協定之外的國家，拜登政府很快做出反應，與亞洲就貿易協定展開談判。

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