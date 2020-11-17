加拿大養老基金入股和黃醫藥

和黃醫藥(納斯達克及倫敦證交所：HCM)宣布，與加拿大養老基金投資公司(CPP Investments)達成一項最終協議，通過定向增發向加拿大養老基金投資公司發售1億美元新股，發售價相當於每股美國存托股份30美元。

和黃醫藥首席執行官賀隽(Christian Hogg)表示，加拿大養老基金投資公司致力於建立長期價值，他們在醫療投資方面擁有豐富的經驗，非常歡迎加拿大養老基金投資公司成為股東之一，使其成為和黃醫藥的重要全球戰略合作夥伴。期待在未來6個月中，伴隨索凡替尼和賽沃替尼若獲批後的中國上市，以及索凡替尼首個美國新藥上市申請提交等一系列工作中，與其持續建立合作夥伴關係。

加拿大養老基金投資公司董事總經理、亞太區基本面股權投資業務負責人陳炳順(Agus Tandiono)指，此次定向增發十分符合加拿大養老基金投資公司的投資重心。公司專注於為行業領先的企業提供戰略性長期資本投資，與企業共建未來，並通過持續的合作關係創造更大價值。我們期待支持和黃醫藥在腫瘤治療領域的創新。

和黃醫藥於此次定向增發中獲得相當於333.3334萬股美國存托股份的全部資金，以為其正在進行的研究和臨床開發提供資金，並支持和黃醫藥在中國和全球範圍內進一步加強其商業化能力。

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