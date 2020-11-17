【深度解構】特朗普「最後的瘋狂」　最少7招制華

中美經貿及金融戰恐在兩個月內急速升溫！美國總統特朗普除了仍堅拒拜登當選外，其政府明言會在最後任期持續加強壓制中國，並已部署人手。外媒引述消息透露，親特朗普的斯圖爾特(Corey Stewart)已在美國商務部人事變動中獲聘，預計在最後兩個月專門針對中國出擊，市場估計最少有7招待發。中國方面亦見招拆招，華為周二(17日)公布出售手機業務，料可避過美國禁令，未來應朝着汽車業務發展。

消息透露，斯圖爾特將擔任負責出口管理事務的商務部首席副助理部長，預計直到明年1月20日。商務部前副部長賴因施(William Reinsch)表示，由於斯圖爾特擔任的是先前未設置的職位，故這是為特殊行動，目的尚不清楚。他說：「過去幾個月一直有傳言稱，特朗普打算對中國採取更嚴厲的行動，但未說明是甚麼，斯圖爾特上任可能便是特朗普出手的信號。」

事實上，多家外媒報道，特朗普政府可能在未來幾周內對中國實施一系列制裁，目的在於迫使拜登上任後持續採取強硬態度。有美國官員直言，除非中國轉變政策方向，在國際上擔起負責任的角色，否則拜登會發現推翻特朗普的舉動如同「政治自殺」。大和資本市場首席經濟師賴志文相信，特朗普政府仍有空間限制美國對華投資或中國取得美國資本，也認同拜登要推翻有難度，因他在競選時不斷強調對華政策與特朗普政府相符，而且制華是國會兩黨共識。

據美國媒體統計，特朗普最少有7招待發，包括貿易關稅、科技、金融、就疫情索取賠償、針對中國油企觸犯伊朗制裁而施壓、香港新疆台灣等地緣政治問題，以及上周簽署禁止美國人投資31家中國軍方背景的企業，現有傳正考慮擴大名單。

就此，中國正見招拆招。被特朗普極力針對的華為公布出售榮耀業務資產，收購方為深圳市智信新信息技術公司，未來華為將不佔有榮耀任何股份。華為切割榮耀後，料可避開美國禁令，順利取得智能手機相關零件，對華為來說問題解決了大半。外界認為，華為淡出手機業務後，將加速進軍5G智能汽車市場。

面對特朗普「最後的瘋狂」，雖然中國早已制定「雙循環」策略應對，但賴志文認為，中國要推動內需抵銷外圍不明朗殊不容易，相比疫情前消費按年增長8%而言，目前消費要復甦仍有很大差距，更何況自今年3月以來復甦並不平均，主要靠高端消費例如汽車帶動，令「報復式消費」能否持續成疑。

【跨國巨企採「中國+1」 避中美貿易風險】

中美經貿戰火瀰漫，無論誰出任美國總統，局勢也不能驟然回到奧巴馬時代！就此，瑞銀認為，為降低中美貿易摩擦衝擊，跨國企業料以「中國+1」的戰略模式操作，也就是在中國以外地區增設生產基地。評級機構穆迪相關的金融情報公司穆迪分析也估計，全球難免踏入中、美、歐「三雄鼎立」局面。

面對經濟前景極不明朗，瑞銀透露，不少跨國企業之前已尋求「中國+1」的發展模式，料在近期簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)整合原產地規則後，企業會更積極利用該模式運作，原因在於RCEP是以中國為核心，符合中國確保供應鏈穩定的利益，同時亦有利形成「雙循環」的新發展格局。企業同時也要避免以美國為首的貿易戰突襲，故需增設基地。

穆迪分析指出，全球經濟格局將繼續向中、美、歐「三強」發展。自疫情爆發後，料各國將重視修復國內經濟損失，這讓各地更強調如何實現經濟自給自足，尤其在關鍵戰略產業，故科技、貿易和政治競爭與衝突將繼續，甚至加劇。隨着時間過去，全球貿易關係將愈來愈側重區域性，5G、數碼科技和綠色能源等新興技術競爭會加劇，將推動政府通過制定政策和監管標準等方式，在培育戰略產業發展的過程中發揮更大作用。

事實上，不少地區已為拜登上任後可能出現嚴峻形勢而「儲糧」備戰！外媒報道，過去一周，俄羅斯、中國、匈牙利及中東的幾家公司身影出現在國際資本市場，表面看來是趕在明年利率上升和價格波動加劇之前鎖定借貸成本，Union Investment基金經理Sergey Dergachev說：「我們看到的是，一些在拜登未來上任後可能面臨更大壓力的地區在發行債券。」這凸顯一些國家可能趕在與美國關係或冷卻前急於融資。

據悉，能源巨企沙特阿美可能融資約60億美元、俄羅斯上周發行了合共20億歐元債券。Dergachev表示，中國也利用美國領導人換屆前的「機會窗口」，尤其特朗普政府在1月20日前恐令緊張局勢升級。

【特朗普兩個月內或再對中國出招選項】

●退出中美首階段貿易協議，導致關稅戰升級

●加入更多中企貿易黑名單，包括螞蟻集團

●基於要符合美國會計核數標準，會針對中企發布退市指令

●要求中國賠償新冠肺炎相關損失的行政命令

●對資訊和通訊技術及服務領域的商業交易增加限制

●因中國石油公司違反美國對伊朗的制裁，而實施相關封殺命令

●包括對香港、新疆、台灣問題提升地緣政治壓力

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