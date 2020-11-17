新股專輯：企業加快上市步伐免受「特」襲
2020年11月17日 20:57
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現任美國總統特普朗或隨時出招制裁中國手段，並影響投資氣氛，是故近日企業急急加快上市步伐以免受「特襲」，令近期香港的新股數目不斷攀升！雖然中國快遞巨企順豐控股(002352.SZ)來港上市並集資50億美元(約390億港元)的消息遭公司否認，但焦點新股接續而至，其中京東(09618)分拆旗下的京東健康傳下周中招股。中國潮流百貨零售品牌泡泡瑪特(POP MART)亦有望於月內招股。香港新股市場繼續熱鬧！
外媒報道指，順豐一直在考慮不同的方案，包括公司在港上市，或僅將主營的快遞業務在香港上市，並已經與潛在顧問展開初步討論，惟相關考慮仍處於初步階段，最終或決定不實施任何計劃。不過順豐否認有關傳聞，並澄清公司無任何在香港上市的計劃。
京東健康上周通過上市聆訊，並正進行預路演，計劃集資約30億美元(約234億港元)，12月第二周掛牌。據內媒報道下周中招股。另據了解，集資20億美元(約156億港元)的恒大物業，最快本周四(19日)建簿，12月初掛牌；藍月亮則於下周五(27日)建簿，12月中上旬首掛，集資約10億美元(約78億港元)。
而中國潮流百貨零售品牌泡泡瑪特亦計劃本周進行上市聆訊，闖關順利則有望趕及月內招股。該公司以「盲盒」形式出售玩具為賣點，是次計劃集資2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。
至於周三(18日)兩隻掛牌新股亞東集團(01795)及祥生控股集團(02599)，上市前夕暗盤表現失色。據輝立交易場，超購17.3倍的亞東集團曾升90.47%，高見1.6元，惟收市倒跌11.9%，收報0.74元，每手帳蝕300元。
祥生控股則認購不足額，暗盤以招股價5.59元開市，最多跌2.32%，收市報5.54元，跌0.89%，每手帳面虧損50元。
另邊廂，周二正式掛牌的新一批通脹掛鈎債券(iBond)(04239)，高開3%報103元，最高及最低分別見103.25元及102.65元，收升2.75%，報102.75元，每手100股帳面賺275元。高寶集團證券執行董事李慧芬認為，由於最近股市較暢旺，iBond首日表現不算突出，建議手持iBond的投資者可待價格升到106至108元水平才沽出，毋須急於放售。
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