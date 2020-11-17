新股專輯：企業加快上市步伐免受「特」襲

外媒報道指，順豐一直在考慮不同的方案，包括公司在港上市，或僅將主營的快遞業務在香港上市，並已經與潛在顧問展開初步討論，惟相關考慮仍處於初步階段，最終或決定不實施任何計劃。不過順豐否認有關傳聞，並澄清公司無任何在香港上市的計劃。

京東健康上周通過上市聆訊，並正進行預路演，計劃集資約30億美元(約234億港元)，12月第二周掛牌。據內媒報道下周中招股。另據了解，集資20億美元(約156億港元)的恒大物業，最快本周四(19日)建簿，12月初掛牌；藍月亮則於下周五(27日)建簿，12月中上旬首掛，集資約10億美元(約78億港元)。

而中國潮流百貨零售品牌泡泡瑪特亦計劃本周進行上市聆訊，闖關順利則有望趕及月內招股。該公司以「盲盒」形式出售玩具為賣點，是次計劃集資2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。

祥生控股則認購不足額，暗盤以招股價5.59元開市，最多跌2.32%，收市報5.54元，跌0.89%，每手帳面虧損50元。

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