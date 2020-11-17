【投資手影】股神及索羅斯「新歡」係乜？呢樣1年或升20倍？

新冠肺炎疫苗研發最近出現突破，觸發全球股市大漲之際，「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡周一(16日)披露，第三季內已率先吸納多隻研發疫苗的大型藥廠股份，截至上季止市值約57億美元(約444.6億港元)。與此同時，巴郡上季減持最重貨的蘋果公司(Apple Inc.)及多隻銀行股。

投資「大孖沙」需按照規定，每季向美國證交會披露股票持倉變化，這些大戶手影一直備受投資者關注。巴郡上季新買入的製藥股包括默克公司(Merck & Co.)、百時美施貴寶(Bristol Myers Squibb)及AbbVie，持倉各逾18億美元，亦新持有價值1.36億美元輝瑞(Pfizer)股份，後者上周公布其與BioNTech聯手開發的疫苗有效率逾90%，刺激股價急升。

除此之外，巴郡已持有3隻製藥股Biogen、強生及Teva及洗腎公司DaVita，令醫療護理股份的持倉在過去一季大增逾倍至93億美元。巴郡投資者、Cheviot Value Management投資組合經理Darren Pollock表示，巴菲特過去已表明，若投資製藥業，他會掃入一籃子股份而非買入單一股票。

巴菲特一般會投資一些持續增長的行業，今次意味他預期製藥股會從疫苗及相關治療獲利。不過，未悉上述投資決定來自巴菲特本人，抑或其投資經理庫姆斯和韋施勒。

巴郡季內減持多隻美國銀行股，包括富國銀行、摩根大通、PNC Financial及M&T Bank。其中，巴郡曾是最大股東的富國，持倉進一步大削1.102億股或46%，持股量由過去最高約10%，降至僅3.1%，巴郡亦幾乎沽清摩通股份。至於美國銀行是巴郡上季唯一增持的銀行股，涉8,510萬股或9.2%，至10.1億股，價值243億美元，佔該行12%股權。

此外，巴郡上季減持3,630萬股Apple，至9.443億股，相當於5.5%股權，截至上季止市值1,094億美元，仍是巴郡的最大持倉，佔整體投資組合48%。

值得一提，巴郡第二季首次買入全球最大金礦企業Barrick Gold股份，但上季相關持倉已減少43%，金額降至3.373億美元。

Edward Jones高級股票研究分析員James Shanahan認為，巴郡的投資組合愈趨平衡，加入了新經濟元素，持有更多科技和電訊股，並降低金融服務股的持倉。除之前披露的雲端服務公司Snowflake外，巴郡上季亦買入價值2.76億美元的電訊公司T-Mobile美國股份。

另一方面，今年較早前，沙特阿拉伯主權財富基金PIF高調掃入多隻美國藍籌股如迪士尼、Facebook等，但最新披露顯示，上季持倉股票已銳減31億美元至70億美元，最大持倉是召車平台Uber，市值27億美元。

【巴菲特上季股票持倉主要變化】

新買入(默克公司、百時美施貴寶、AbbVie、輝瑞、Snowflake、T-Mobile USA)；增持(美國銀行、通用汽車)；減持(蘋果公司、富國銀行、摩根大通、PNC、M&T Bank、Barrick Gold)；悉售Costco

【索羅斯「新歡」！投資呢間大數據公司...】

另外，大數據分析公司Palantir Technologies最近獲「國際大鱷」索羅斯和對沖基金大老Dan Loeb兩大重磅投資者垂青，其中索羅斯約以1.753億美元(約13億港元)買入。

由索羅斯經營的索羅斯基金管理公司，以及Loeb領導的對沖基金Third Point，都在上周五(13日)透露持有Palantir。其中，索羅斯基金管理公司約斥資1.753億美元收購1,850萬股股份，相當於每股9.5美元；Third Point則購入240萬股。

Palantir股價目前接近每股16美元，意味索羅斯持股價值約2.94億美元。

Palantir在全球擁有許多政府客戶，並一直參與幫助追蹤有關新冠病毒傳播，以及疫苗分配數據。該公司在今年10月上市，其股價目前已較上市當天每股7.25美元參考價，高出超過2倍，市值近300億美元。

【一年或賺20倍？花旗大膽預測呢項資產會爆升】

論到升值潛力最高資產，可能是「它」！外國傳媒報道，花旗銀行發表最新報告，預測2021年底比特幣有望高見31.8萬美元。

CitiFXTechnicals市場洞察力產品全球主管Thomas Fitzpatrick在題為《比特幣：21世紀的黃金》的報告中，分析比特幣走勢，認為存在着大幅價格波動，但維持長期上升趨勢。他認為，比特幣就像是1970年代的黃金，很可能一飛沖天，他又依據比特幣的周線圖，由先前的高位與低位，得出比特幣31.8萬美元的目標位。

依據目前比特幣略高於16,700美元價格來看，要上漲近20倍才達標。

報告指出，在1970年代改革前，金價在每安士20至35美元水平交易了50年，然後才在1971年尼克遜政府改變財政政策後，出現巨大突破。Fitzpatrick認為，黃金與法定貨幣脫鈎、疫情及央行採取積極的量化寬鬆政策，可能導致未來比特幣爆炸性上漲。

事實上，比特幣周二曾突破17,000美元，為自2018年1月7日以來首次，總市值也升至3,150億美元，逼近歷史高峰的3,350億美元。

比特幣自今年3月跌至低於4,000美元的年度低位以來已反彈3.3倍以上，而今年1月1日迄今漲幅也超過1.3倍。

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