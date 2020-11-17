民眾金融獲鄭志剛收購　初步涉資逾2億元

據了解，他今次收購共分兩階段，首階段是收購民眾金融科技旗下的持牌公司，該公司持有香港證監會1、2、4、6、9號牌照及保險經紀牌照。這些公司與民眾金融科技分開獨立營運，不受債務及資產重組影響，且相關收購已獲證監會批准。

第二階段涉及入主民眾金融科技，但先決條件是公司在臨時清盤人的協助下成功清理債務及復牌。據悉，公司預計最快於明年5月獲得聯交所批准成功復牌，但假若復牌失敗，第二階段收購將因為未滿足先決條件而終止，但不影響首階段的收購。

今次鄭志剛是以「白武士」身份作出投資，鄭早於去年已跟騰訊控股、中國工商銀行(亞洲)、香港交易所、高瓴資本等，合資組成富融銀行(前稱貽豐有限公司Infinium Limited)，並於去年獲金管局頒發虛擬銀行牌照。今次投資將產生協同效應，長遠將全速發展數碼及虛擬金融服務。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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