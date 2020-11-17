小心冧市近了！美銀：基金經理極度樂觀　散戶擬沽貨

外國傳媒報道，美國銀行策略專家指出，基金經理對股市的樂觀程度狂升，可能反而預示美股正在「築頂」，故認為散戶現在應開始沽貨！

美銀對多位基金經理所做的調查顯示，受美國選舉落幕及疫苗研發獲重大進展的消息激勵，基金看好美股的程度達到今年頂峰。這項調查涵蓋的基金經理合共管理資金達5,260億美元，調查期間為11月6至12日。

調查指出，基金經理對股市的樂觀程度一飛沖天，投資組合中的股票比重達到2018年1月以來最高，現金比重降到2015年4月以來最低，對經濟增長的預期更升到20年最高。

基金經理大力推升的資產例如細價股、價值股、銀行股及新興股市，同時撤離債券及消費必需品股等防守資產。由於美股近日勁升，已使一些基金思考獲利還是繼續持有。

不過，美銀專家反而認為，上述情況預示已接近「全面牛市」，樂觀度激增是「築頂」的過程，現時就是了。

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