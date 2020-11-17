樓價UPDATES：新港城7年帳面僅升值約4%

多項利淡樓市消息拖累下，即使過往最受追捧的大型屋苑，樓價升勢同時放緩。馬鞍山新港城三房單位，累減40萬元後，以930萬元售出，物業約7年多期間，帳面僅升值約4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔銳興樓低層D室，實用面積245方呎，一房間隔，附裝修，以440萬元易手，實用呎價17,959元，新買家屬於用家，原業主於2015年6月以370萬元買入，持貨5年，帳面獲利70萬元，單位升值近19%。

●北角半山賽西湖大廈5座低層A室，實用面積約1,297方呎，連租約及車位，外區長線投資客一直物色豪宅物業收租，見上述單位質素及連租約，斥2,830萬元入市，實用呎價21,820元，原業主於2000年以約818萬元購入，轉手帳面獲利約2,012萬元，物業升值約246%。

●筲箕灣廣場2座高層B室，實用面積約361方呎，兩房設計，叫價約668萬元，議價後以約648萬元成交，實用呎價約17,950元，新買家為同區客，購入單位上車自用，原業主於2010年11月以約262萬元購入，是次轉售帳面獲利約386萬元，物業升值約147％。

●小西灣藍灣半島7座低層G室，實用面積457方呎，兩房間隔，獲買家以770萬元買入，實用呎價約16,849元，原業主於2000年2月以296.5萬購入，持貨20年帳面獲利約473.5萬元，新買家為同區客。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨11月錄約12宗買賣，包括6期恒柏街6號中層C室，望內園景，三房間隔，實用面積約666方呎，以980萬元放盤2個月後獲區內客接洽，議價後減價32萬元，以約948萬元成交，實用呎價約14,234元，低市價約3%，新買家為首置客，睇樓1次後入市。

●奧運站柏景灣10座極高層G室，兩房間隔，實用面積約466方呎，以每月約24,000元放租一星期後，吸引區內客洽詢，議價後減價500元，以23,500元租出，實用呎租約50.4元，新租客為夫婦，睇樓1次後即決定承租。

●牛池灣峻弦1座低層D室，實用面積663方呎，三房兩廳間隔，望山景，叫價980萬元，放盤3個月，減價42萬元，減幅4.3%，最終以938萬元成交，實用呎價14,148元，原業主於2014年購入上址，當時作價720萬元，持貨6年至今沽售，帳面獲利218萬元，單位期內升值30%。

●啟德龍譽11月錄5宗租務成交，其中1A座中高層F室，兩房間隔，望海景，實用面積約521方呎，以約22,000元放租兩個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價1,500元，以20,500元租出，低市價約3%，實用呎租約39.3元，新租客為夫婦，睇樓1次即決定承租。

●將軍澳領峯6座中層RA室，實用面積984方呎，套四房間隔，另設儲物房，議價後以1,233萬元易手，實用呎價12,530元，原業主於2011年11月以785萬元入市，持貨剛好9年，現轉手帳面獲利448萬元離場，單位升值57%。

●將軍澳居屋廣明苑C座中層5室，實用面積535方呎，兩房間隔，望山景，上月未補價第二市場放盤開價500萬元，減價18萬元，減幅3.6%，獲區外綠表買家以482萬元承接，實用呎價9,009元，原業主早於1998年以114.2萬元購入，持貨22年至今轉售帳面獲利367.8萬元，單位期內升值3.2倍。

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新界區

●馬鞍山新港城G座高層4室，實用面積618方呎，三房間隔，原先開價970萬元，累減40萬元，獲買家以930萬元承接，實用呎價15,049元，原業主於2013年5月以896萬元購入，持貨7年多至今沽售，帳面獲利34萬元，單位期內升值約4%。

●馬鞍山天宇海2B座低層B室，實用面積848方呎，三房兩廳連儲物室間隔，原先叫價1,098萬元，最終調整至1,168萬元沽出，實用呎價13,774元，原業主於2015年2月購入上址，當時作價888萬元，持貨逾5年至今沽售，帳面獲利280萬元離場，單位期內升值32%。

●大圍金禧花園3座高層E室，實用面積340方呎，兩房間隔，日前以622萬元易手，實用呎價18,294元，原業主則於2013年以398萬元購入單位，持貨7年沽出帳面獲利約224萬元，單位升值約56.3%。

●沙田第一城本月暫錄25宗買賣，其中21座低層H室，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以565萬元易手，實用呎價17,278元，原業主則於2014年以367萬元購入，持貨6年沽出帳面獲利198萬元離場，單位升值約54%。

●屯門盈豐園1座中層A室，實用面積390方呎，兩房一廳設計，日前獲外區上車客垂青，加上原業主累積減價28萬元，遂便決定以442萬元購入上址自用，實用呎價11,333元，原業主於1996年以約105萬元購入。

●屯門居屋富健花園12座高層A室，實用面積592方呎，三房兩廳間隔，原業主有議價空間，新買家有感樓價符合預算，於未補價第二市場以460萬元購入，實用呎價為7,770元，原業主於2015年以約268.8萬元購入，持貨5年多，轉手帳面獲利191.2萬。。

●屯門叠茵庭雙號車位，新近獲區內投資客洽商承接，原業主最初叫價約90萬元放售，其後擴闊議價空間，雙方議價後終以60萬元成交，原業主於2000年4月以約18萬元購入，轉手帳面獲利約42萬元，期間升值約2.3倍。

●屯門大興花園11月錄得8宗買賣，包括2期3座高層D室，實用面積587方呎，套三房房間隔，今年中放盤，交吉可睇樓，叫價670萬元，累減38萬元或6%，以632萬元易手，實用呎價10,767元，新買家為家庭客，睇樓多時，見近期疫情轉穩下，樓市重拾升勢，決心加快入市，並快速鎖定大興花園，因小孩在附近讀書，加上原業主願增加議價空間，睇樓兩次即拍板承接。

●葵涌華景山莊11月上半月暫錄2宗買賣，其中3座中層B室，實用面積546方呎，大兩房間隔，放盤僅一星期，最初開價760萬元，現以市價723.8萬元易手，實用呎價13,256元，新買家為同區租客，鍾情屋苑居住環境恬靜，加上有議價空間，即拍板入市自用。

●青衣區11月交投氣氛不俗，累錄約30宗二手成交，相比上月同期多約50%，區內藍澄灣6座中層F室，實用面積488方呎，兩房間隔，叫價670萬元，議價後以658萬元沽出，實用呎價13,484元，新買家為用家。

●東涌11月累錄56宗買賣，已達上月全月87宗的六成半，區內指標映灣園7座一個低層E室，實用面積540方呎，兩房間隔，上月底放盤，叫價630萬元，放盤約半個月，減價25萬元，至605萬元沽出，實用呎價11,204元，新買家為上車客，原業主則於2013年3月以438萬元買入，持貨7年半易手，帳面獲利167萬元，單位升值約38%。

●東涌海堤灣畔1座低層戶，實用面積約558方呎，兩房間隔連大平台，望海景，日前以693萬元易主，實用呎價約12,419元，原業主於2010年8月以約338萬元購入，持貨約10年，現轉手帳面獲利約355萬元，賺價約1.1倍，新買家為外區投資者，因見航空界日前大規模裁員，所以瞄準東涌伺機「執筍盤」。

●東涌藍天海岸2座中層H室，兩房間隔，實用面積約592方呎，享山景，叫價約750萬元放盤約兩個月，吸引同區租客洽商承接，雙方議價後以723萬元成交，實用呎價約12,213元，原業主於2007年6月以約203.8萬元購入，持貨至今轉手帳面獲利519.2萬元，物業升值逾2.5倍。

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