【悲情樓市】東涌二手價跌量升　投資者693萬平執海堤灣畔

今年新冠肺炎襲港，加上環球經濟陰霾籠罩，二手業主劈價「掟貨」，個別更要損手離場，近日二手市況持續向上的東涌，本月錄近60宗買賣，連投資者都再出手，以693萬元掃海堤灣畔「筍貨」。

香港航空業大規模裁員，東涌掀起劈價賣樓潮，吸引各區買家到區內物色單位。利嘉閣劉景駿表示，上述海堤灣畔1座低層連平台戶，實用面積約558方呎，兩房間隔，望海景，開價720萬元，減價27萬元沽出，呎價12,419元。同類型單位上月底成交價仍逾700萬元。

他續稱，新買家為外區投資者，因見航空業大裁員，伺機到區內「執筍盤」。他又認為，政府撤辣可降低買樓成本，可即時令物業市場交投增加，從而推動整體經濟。

業主「出血」套現，推動買家加快入市，東涌錄貶值買賣。資料顯示，區內昇薈3座低層戶，剛以700萬元登記售出，較3年前購入價帳面低約9%，以實用面積714方呎計，呎價僅約9,804元。

●新港城持貨7年僅升值4%

事實上，樓市去向年未明，不少業主意向沽貨止賺離場，盤源增加亦推動二手轉流，但樓價升幅較以往明顯放緩。世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山指標項目新港城G座高層4室三房戶，實用面積618方呎，累減40萬元，以930萬元轉手，呎價15,049元。原業主持貨7年多，帳面僅獲利34萬元，期內只升值約4%。

此外，各區二手樓減價，樓價亦見回落。置安居蘇永耀透露，屯門新屯門中心3座高層B室，實用面積462方呎，叫價560萬元放售，其後減價45萬元，獲用家以515萬元購入，呎價11,147元。若以同類型單位市值530萬至540萬元計，是次做價低逾2.8%。

中原報告指出，去年全年二手私人住宅共錄35,893宗買賣登記，今年至今已再多0.2%或84宗，但同期涉及登記金額只錄3,093.2億元，較2019年全年的3,142.4億元，仍相差49.2億元或1.6%。該行預期，2020年全年同類型物業買賣登記將達42,000宗，屆時宗數料創2014年後的6年新高，涉及總值3,600億元，更有機會創歷史第3高。

●工商舖本月暫錄216宗 按月升10%

早前政府放寬工商舖按揭成數，帶動買賣氣氛回升。據一份市場報告顯示，11月截至本周一為止，共錄得約216宗該類物業買賣個案，較10月同期上升約10%。而期間由於有大額商廈成交，令成交金額按月急増2.7倍。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，根據該行的統計數據，本月截至16日工商舖市場買賣成交宗數，較去年11月上半月多出約48%，反映買家對投資前景信心回升。至於本月暫錄的總成交金額，受太古地產以約98.45億元出售將太古城中心一座帶動，11月上半月成交金額攀升至約120.77億元，較去年同期增約4.6倍。

至於工商舖本月上半月有約848宗租賃成交，涉及金額約4,662.32萬元，分別較10月同期上升約1.3%及下跌約10.5%。當中以舖位表現最好，月內暫錄約244宗租務成交，按月增約9%，按年升幅更達約1.46倍。

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