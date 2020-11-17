中美科技戰：華為賣手機業務　接手企業仍難逃美制裁

外國傳媒報道，雖然華為正式宣布將旗下手機品牌榮耀出售給深圳智信新信息技術公司，但分析認為，由於深圳智信具官方背景，新管理層也是由華為高層轉任，仍將被視為國有企業，難逃美國制裁。

美國政治風險管理顧問Ross Feingold表示，無論美國會否改朝換代，都不會輕易改變制裁華為的方針。他說：「要取消現行的行政命令，不會那麼快就寫出來，必須確定有足夠的法律依據，要進行研究，要總統簽名，可能需要一段時間；另外是政治考量，要在短期內對中國釋出這麼友善的動作，政府將受到攻擊，尤其是在國會。」

他表示，美國會向其他國家施壓，說新公司背後是官方操控的，不管是省政府還是中央政府，在目前很多國家對抗中國的情況下，榮耀不管在哪裏賣它們的手機，都會引起當地的媒體或政治人物關注，所以美國不用特別制裁榮耀，因為這家公司短期內還是會被指認是中國國有企業。

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