比特幣重上17000美元　2017年以來首次

數碼貨幣一哥比特幣周二(17日)曾升上17,000美元，為2017年12月以來首次。近日新冠肺炎疫苗傳來好消息，傳統市場和股票市場紛紛走強，數碼貨幣市場也是不甘示弱，周一(16)比特幣最高已經上探至16,800美元。

比特幣曾在一年內從2017年12月的歷史高位近20,000美元，之後一度跌至低點3,136美元，但對比當時的「瘋狂」，比特幣價格在本月突破15,000美元時，散戶或主流投資者卻大多處於觀望狀態。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020