道指早段回吐305點　藥房股大挫

美股道指及標指周一(16日)收市均創紀錄新高後，周二(17日)早段出現回吐，道指瀉305點，報29,644點；標指挫25點，至3,601點；以科技股為主的納指報11,911點，跌13點。

亞馬遜宣布進軍網上藥房，消息拖累傳統藥房股CVS及Walgreens股價分別挫4.25%及7.78%，至67.99美元及40.67美元。

美國最大零售商沃爾瑪截至10月底止的第3財季純利增長59%，至51.4億美元，經調整後每股賺1.34美元，高過預期的1.18美元，期內收入1,347.1億美元，增長5.2%，而美國同店銷售增長6.4%，勝預期的3.8%增幅。沃爾瑪股價早段微升0.01%至150.55美元。

美國最大家居裝修用品零售商家得寶(Home Depot)公布，截至本月1日止第3季多賺近24%至34.3億美元或每股3.18美元，符預期，期內收入增加23.2%至335.4億美元，美國同店銷售勁升24.6%，均勝預期。家得寶股價早段報272.53美元，跌1.67%。

另外，倉庫式特賣場Costco宣布派每股10美元的特別股息，股價早段升1.32%至384.81美元。

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