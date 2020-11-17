奧巴馬也放鷹！若非金融海嘯　會對中國出手更重

外媒報道，美國前總統奧巴馬接受外國雜誌訪問時表示，若不是2008年至2009年的全球金融危機，在貿易議題上他對中國可能「出手更重」。

奧巴馬向《The Atlantic》雜誌說，在金融危機期間，中國在全球經濟復甦中的重要角色，使他在應對中國「違反國際貿易規則的重商主義政策」時受到局限。他在新書《A Promised Land》也提到類似的看法。

奧巴馬說，「在2009或2010年我不能有貿易戰爭。當時我需要與中國、歐洲以及其他任何潛在的增長引擎合作，就為了重啟全球經濟」。他補充，現在他認為「在貿易議題上更強硬地催逼中國，完全是合法的」。

奧巴馬在他的新書中說，他執政初期，中國推出創紀錄的經濟刺激計劃，發揮了支持全球經濟的作用，而此限制他無法向北京追究「規避、扭曲，或乾脆破壞所有同意的國際商務規範」之責。

他在2009年訪問中國時，向當時的中國總理提出「大規模貿易失衡」以及「中國匯率操縱與其他不公平行徑」等議題。他寫道，中國總理當時「建議我給他一份我們希望中國多加採購的美國產品清單，他會研究看看可以怎麼做」。

他說，「我感覺好像在市場的一個攤子上，對雞肉價格討價還價，而非兩個全球最大貿易體協商貿易政策」。

事實上，投資者非常關注美國大選後，中美關係會否有所轉變。在奧巴馬執政時擔任兩屆副總統、宣稱勝出今屆總統大選的民主黨總統候選人拜登是否延續特朗普的對中強硬路線還有待觀察。

拜登在周一(16日)說，「美國需要和其他的民主政體站在一起，來讓我們的規則施行於世界，而不是看着中國和其他國家，向我們下達他們的命令。」

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