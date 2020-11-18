皇冠永久終止與疊碼仔交易

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下的皇冠度假集團(Crown Resorts)繼9月時公布暫停所有與賭業中介(俗稱疊碼仔)合作的項目直至明年6月底之後，公司周二又公布，在諮詢澳洲維多利亞省、西澳省、新南威爾士省的博彩監管部門後，公司將永久終止與疊碼仔的交易。日後如要與疊碼仔合作的話，只會與各省博彩監管部門批准或認可的公司或持牌公司合作。

事實上，皇冠近年負面消息不斷，早於2016年，該公司有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後更被定罪；去年公司又被澳洲媒體指有犯罪集團在皇冠的多間賭場洗錢，以及公司聘用的賭業中介或涉嫌販毒。

今年以來澳洲當局為調查皇冠是否違規，進行了多場聆訊，以決定是否褫奪皇冠的悉尼賭牌。帕克在今年10月作證時承認公司的合規政策失敗，以及澳洲賭場的疊碼仔營運容易捲入洗錢活動。

他又認同，公司需要進行重組，才能夠保住悉尼的牌照，同意需要將負責合規的部門從以賺錢為目標的部門分隔開來。

同於本年10月，皇冠旗下Crown Melbourne Limited收到維多利亞省博彩和酒類監管委員會(VCGLR)的「要求解釋通知」，要求該公司就內部管控疊碼仔營運被指不合規而作出解釋。若VCGLR不滿意該公司的解釋，將可能對該公司作出紀律行動。

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