東方日報B1：「特」式制華7招待發　華為售榮耀手機應對

中美經貿及金融戰恐在兩個月內急速升溫！美國總統特朗普除了仍堅拒承認拜登當選外，其政府明言會在最後任期續加強壓制中國，並已部署人手。外媒引述消息指，親特朗普的斯圖爾特(Corey Stewart)已在美國商務部人事變動中獲聘，預計在最後兩個月專門針對中國出擊，市場估計最少有7招待發。中國方面亦見招拆招，華為昨日公布出售手機業務，料可避過美國禁令，未來應朝着汽車業務發展。

消息透露，斯圖爾特將擔任負責出口管理事務的商務部首席副助理部長，預計直到明年1月20日。商務部前副部長賴因施(William Reinsch)表示，由於斯圖爾特擔任的是先前未設置的職位，故這是為特殊行動，目的尚不清楚。他說：「過去幾個月一直有傳言稱，特朗普打算對中國採取更嚴厲的行動，但未說明是甚麼，斯圖爾特上任可能便是特朗普出手的信號。」

事實上，多家外媒報道，特朗普政府可能在未來幾個星期內對中國實施一系列制裁，目的在於迫使拜登上任之後持續採取強硬態度。有美國官員直言，除非中國轉變政策方向，在國際上擔起負責任的角色，否則拜登會發現推翻特朗普的舉動如同「政治自殺」。

大和資本市場亞洲(日本以外)首席經濟師賴志文相信，特朗普政府仍有空間限制美國對華投資或中國取得美國資本，也認同拜登要推翻有難度，因他在競選時不斷強調對華政策與特朗普政府相符，而且制華是國會兩黨共識。

據美國媒體統計，特朗普最少有7招待發，包括貿易關稅、科技、金融、就疫情索取賠償、針對中國油企觸犯伊朗制裁而施壓、香港新疆台灣等地緣政治問題，以及上周簽署禁止美國人投資31家中國軍方背景的企業，現有傳正考慮擴大名單。

其中，美國已醞釀出招截斷中國企業的彈藥，市傳美國證交會(SEC)應會在12月發表諮詢文件，內容關於要求在美國上市的中國企業聘用受美國監管的核數師，否則被勒令退市。鑑於中國憂慮讓外國核數師審核中國企業帳面會令戰略機密外洩，據報即將出爐的文件亦提出多聘一個受美國監管的核數師便可。

面對特朗普「最後的瘋狂」，雖然中國早已制訂「雙循環」策略應對，但賴志文認為，中國要推動內需抵銷外圍不明朗殊不容易，相比疫情前消費按年增長8%而言，目前消費要復甦仍有很大差距，更何況自今年3月以來復甦並不平均，主要靠高端消費例如汽車帶動，令「報復式消費」能否持續成疑。

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