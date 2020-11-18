歐股收市個別發展　EasyJet挫近2%

歐洲股市周二(17日)個別發展。英國富時100指數收報6,365點，跌55點或0.87%；法國CAC指數收報5,483點，升11點或0.21%；德國DAX指數收報13,133點，跌5點或0.04%。

匈牙利和波蘭阻止了允許歐盟的執行機構從資本市場籌資的措施，這兩個東歐國家的政府表示不同意德國代表歐盟政府上周與歐盟議員達成的協議。

英國石油公司(BP)表示，可能實行的裁員將影響辦公室的250名受薪員工，同時正對煉油廠進行組織重整。今年6月，BP行政總裁Looney曾指出，公司將在全球裁減1萬個工作，即佔整體約15%人力。英國石油股價收市升0.38%。

廉航EasyJet表示，在截至9月30日年度稅前虧損為12.7億英鎊，將不派息；EasyJet收市跌1.93%。

荷蘭銀行(ABN AMRO)股價靠穩升3.45%，此前集團表示首席財務官Clifford Abrahams已決定於2月28日離職。

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