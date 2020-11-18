拉加德：疫苗不會顛覆歐央行對經濟前景的預期

外媒報道，歐洲央行行長拉加德表示，即使新冠肺炎疫苗研究進展正面，但也不會「顛覆」該央行對歐元區經濟前景的預期，但相信明年的不確定性將略為少一點。

她強調，必須確保新冠肺炎疫情所引發的危機不會傾注到金融領域，以及確保融資條件的穩定性。

拉加德續說，在提供流動性支持方面，緊急抗疫買債計劃(PEPP)和定向長期再融資操作(TLTRO)一直都是有效的，而未來該央行準備重新校準若干貨幣政策措施。

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