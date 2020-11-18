觀望油組會議　國際油價窄幅上落

國際油價周二(17日)窄幅上落，紐約12月期油收報每桶41.43美元，升9美仙或0.22%；布蘭特1月期油收報每桶43.75美元，跌7美仙或0.16%。

石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)部長級聯合石油減產監督委員會(JMMC)會議結束，該委員會指，OPEC+必須對油市形勢保持警惕，準備好採取行動。沙特石油大臣表示，考慮到油市並不穩定，故現在難以圍繞現存OPEC+的減產行動做決定，OPEC+仍然保留所有選項。

OPEC+將於11月30日至12月1日開會，並圍繞原油供應問題做最終決定。至於下一輪JMMC會議將於12月17日舉行。

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