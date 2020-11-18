美參議院表決反對謝爾頓出任聯儲局理事的提名
2020年11月18日 04:40
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(Getty Images圖片)
美國參議院周二(17日)就謝爾頓(Judy Shelton)出任美國聯儲局理事的提名進行投票，該提名以50對47票的投票結果遭到反對，主要由於兩名共和黨參議院議員Chuck Grassley和Rick Scott正進行隔離，令共和黨沒有足夠票數來突破民主黨團結一致的反對。
參議院共和黨領袖麥康奈爾將可以重新把該份提名納入議事日程，但周二表決出現滑鐵盧，反映了特朗普政府不單在美國大選遇到挫折，而且在重塑美國聯儲局的努力上也受到打擊。
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