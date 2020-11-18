美股收市：道指跌167點　Walgreens急挫近一成

即使疫苗傳來好消息，惟美國疫情形勢繼續惡化，多個州再度封鎖，美股3大指數周二(17日)下跌，道指和標指均自紀錄高位稍為回落。道指收報29,783點，跌167點或0.56%；標指收報3,609點，跌17點或0.48%；納指收報11,899點，跌24點或0.21%。

Principal Global Investors公司首席策略師Seema Shah表示，隨着樂觀情緒逐漸消退，因為投資者對許多問題還心存疑慮，並需要看到更多利好消息連續出爐，才能使板塊輪換延續下去。

摩根士丹利策略師Mike Wilson在報告中表示，他預計標指將在3,150至3,550點之間波動，因為市場將應對冠狀病毒病例激增與實行新的防疫限制措施等環境，但在明年年底該指數將攀升至3,900點。

數據方面，美國經濟復甦仍存不確定性。美國商務部公布，當地10月零售銷售按月只升0.3%，遜預期0.5%增幅，創6個月最慢增速，期內扣除汽車及汽油的增幅更只有0.2%，差過預期增長0.6%，反映疫情反彈及缺乏新一輪聯邦刺激措施下，消費者對增加開支卻步。

股份消息方面，亞馬遜宣布進軍網上藥房，消息拖累傳統藥房股CVS及Walgreens股價分別收挫8.62%及9.63%；麥卡遜公司全日跌5.5%。

美國最大零售商沃爾瑪截至10月底止的第3財季純利增長59%，至51.4億美元，經調整後每股賺1.34美元，高過預期的1.18美元，期內收入1,347.1億美元，增長5.2%，而美國同店銷售增長6.4%，勝預期的3.8%增幅。沃爾瑪股價全日下跌2.17%。

美國最大家居裝修用品零售商家得寶(Home Depot)公布，截至本月1日止第3季多賺近24%至34.3億美元或每股3.18美元，符預期，期內收入增加23.2%至335.4億美元，美國同店銷售勁升24.6%，均勝預期。家得寶股價收報272.47美元，跌2.68%。

另外，倉庫式特賣場Costco宣布派每股10美元的特別股息，股價收市微升0.56%。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020