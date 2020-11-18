鮑威爾：聯儲局考慮資產負債表正常化時機未成熟

外媒報道，美國聯儲局主席鮑威爾表示，現在就判斷新冠肺炎疫苗對經濟的影響還言之過早，考慮資產負債表正常化的時機亦尚未成熟。

鮑威爾指，今年5月至6月以來，美國經濟復甦步伐比預料的更加強勁，但經濟改善的速度是緩慢的，復甦一直都不均衡，而且還有很長的路要走。他警告，短期內經濟復甦面臨嚴重的下行風險，未來數月將非常具有挑戰性，其中，有迹象表明，美國民眾的消費活動將有倒退。

他認為，該局一直都擔憂疫情對經濟帶來破壞，至於現在判斷疫苗對經濟的影響還言之過早，但中期而言，疫苗研發進展是好消息。鮑威爾相信，美國經濟不會恢復原狀，當經濟實現復甦時，其面貌將與以往不同。

另外，鮑威爾重申經濟可能仍然需要財政支持和貨幣政策支持，不會考慮迅速撤銷應對疫情的緊急貨幣政策措施，並指現在還不是考慮債務可持續性的時候。

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