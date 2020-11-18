標普警告銀行業明年4大風險　恐創2009年來最慘

外媒報道，評級機構標普周二(17日)警告，全球銀行業經營面臨困的情況不會因為新冠肺炎疫苗研發好消息而結束，直言今年是銀行業艱難的一年，但明年預期將更艱難！

為了應對疫情，包括聯儲局在內全球主要央行均推行超低利率，導致銀行業利潤能力大幅削弱；再者，疫情恐使企業及個人的壞帳問題有所惡化，令銀行經營更加困難。

標普全球評級信用分析師Gavin Gunning坦言，銀行不可能永遠挺下去，隨着經濟開始走向復甦，估計各國政府在明年會逐步取消「支持銀行」的刺激性政策，銀行資產質量的潛在真實慘況，勢將浮現出來。

標普警告，銀行業存在4大主要風險，包括：

1、新冠肺炎疫情造成的經濟破壞，比各機構預設的基本假設更為嚴重，持續時間也遠比估計的更長；

2、倘若紓困措施過快取消，政策上短期對銀行及借貸的支持，恐造成長期困境；

3、財務槓桿作用可能激增，且預計企業破產率會上升；及

4、房地產市場景氣轉差，再度使銀行信貸質量轉壞。

標普分析師團隊指出，相信銀行業在2021年的經營情況將是2009年以來最艱難的一年，如果該行業要恢復到疫情之前的水平，恐怕要等到2023年或以後更長時間。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020