【專家點評】陳樂怡：教育股有國策支持　留意呢隻股份…

展望港股後市，疫苗正面消息吸引資金流入舊經濟板塊，新經濟股於高位明顯回吐，板塊輪動的情況下限制恒指升幅。此外，投資者憂慮特朗普於餘下過渡期，加推對華強硬措施，預期港股於26,500點見阻力。

個股可留意中教控股，教育部指出，假若關聯交易的定價公開、公平、公允及合理，將對合法合規的關聯交易持開放態度。由於論調相對溫和，教育板塊的政策風險有所紓緩，刺激包括中教在內的教育股上升。事實上，教育部亦計劃將21家獨立學院轉設為獨立設置的本科學校，中教旗下的重慶外語外事學院亦包括在內。另一方面，中教近年積極擴展學校網絡，未來一年在校生總數上升33%。現價2021年預期市盈率21倍，估值吸引。向上阻力為16元，止蝕價為13元。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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