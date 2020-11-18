【專家點評】陳樂怡：教育股有國策支持 留意呢隻股份…
2020年11月18日 07:00
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新冠肺炎疫苗再取進展，帶動港股高開。惟恒指於26,500點附近見阻力。恒指升33點至26,415點。國指跌28點至10,550點。恒生科指跌142點至7,933點。大市成交額為1,436億元。航空股上揚，國航(00753)升4.1%，國泰(00293)漲7.0%。京東(09618)第三季業績略勝預期，惟股價插7.1%。美團(03690)跌4.8%。
中國政府對於教育股的政策立場近期趨向溫和及明朗化。原先民辦教育促進法當中，非營利性教育機構所有盈利必須用於辦學身上，營運者不得取得辦學收益。最新文件對合規關聯交易持開放態度。另外，教育部同意將21所獨立學院轉設獨立設置的本科學校，上市的教育股旗下獨立學院轉設完成後，便可節省管理費用繼而改善毛利率，關注旗下獨立學院於轉設名單之上的中教控股(00839)。
中國10月經濟數據持續復甦，其中1至10月累計固定資產投資增長加快至1.8%，較1至9月的0.8%改善。基建投資及房地產投資增長同樣加快，支撐水泥需求。參考中國水泥網，全國水泥價格指數自7月底觸底後持續回升，踏入行業旺季，漲勢有望持續。加上，行業估值偏低，宜留意龍頭海螺水泥(00914)及華潤水泥(01313)。
展望港股後市，疫苗正面消息吸引資金流入舊經濟板塊，新經濟股於高位明顯回吐，板塊輪動的情況下限制恒指升幅。此外，投資者憂慮特朗普於餘下過渡期，加推對華強硬措施，預期港股於26,500點見阻力。
個股可留意中教控股，教育部指出，假若關聯交易的定價公開、公平、公允及合理，將對合法合規的關聯交易持開放態度。由於論調相對溫和，教育板塊的政策風險有所紓緩，刺激包括中教在內的教育股上升。事實上，教育部亦計劃將21家獨立學院轉設為獨立設置的本科學校，中教旗下的重慶外語外事學院亦包括在內。另一方面，中教近年積極擴展學校網絡，未來一年在校生總數上升33%。現價2021年預期市盈率21倍，估值吸引。向上阻力為16元，止蝕價為13元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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