【股市估市】陳錦興：生活復常利好內險前景
2020年11月18日 07:15
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新冠肺炎疫苗研發續傳利好消息，全球經濟走出陰霾的機會上升，刺激股市的風險偏好。傳統、周期及低估值的股份持續追落後，短線仍有望跑贏。中國人壽(02628)近期消息不算多，走勢因而較落後，惟國壽新業務價值增長仍跑贏行業，業務可受惠經濟及生活全面復常，短線追落後空間大。
中國人壽今年首9個月新業務價值按年升2.7%，意味今年第三季新業務價值按年跌7%，大致符合市場預期，雖然較今年首季及第二季表現有所放緩，但整體上仍勝同業。
國壽銷售隊伍保持穩定，截至9月底，銷售人力達166.2萬人，其中個險銷售人力158.1萬人，強勁的個人銷售及網絡是其一大優勢，當經濟及社交生活進一步回復正常，估計壽險類保單的銷售將會加速上升，並帶動新業務價值的增長。此外，其淨投資收益率為4.47%，表現不弱。
國壽今年首10個月原保險保費收入為5,659億元人民幣，按年升8.74%，保持穩定增長。雖然今年內險板塊表現並不亮眼，主要是市場環境仍弱，銷售動力欠佳，惟經過近一年的調整，市場正累積需求，明年新業務價值應再現增長動力，國壽在產品、代理及銷售渠道等具優勢，追落後空間大，建議18元水平吸納，目標價為21元，止蝕位於16.5元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興
（作者為註冊持牌人士）
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