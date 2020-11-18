【專家視野】張曉冬：內地企業盈利能力兩極化

受到海外疫情升溫及美國大選前的不確定因素影響，內地股市於10月份持續橫行整固，滬深300指數單月漲2.4%。在非必需品消費當中，汽車及新能源車產業在強勁的銷售數據帶動下，表現明顯較其他行業優勝，家電及家具等行業亦受惠於新屋完工速度加快，而錄得不錯的表現。然而，房地產行業受到政策緊縮的負面影響，表現相對落後。整體來說，市場投資氣氛於10月份維持保守。

企業盈利方面，多數A股公司第三季度盈利能力持續復甦，但行業差異十分顯著。整體來說，A股公司盈利在非金融業的大幅帶動下，於第三季度重拾增長，部分上游及中游周期行業的盈利增長步伐在需求回暖、復工順利，以及國際大宗商品價格反彈下加快。此外，汽車及新能源行業也出現強勁的盈利增長。相反，航空、餐飲及旅遊等行業持續受疫情影響，盈利表現維持收縮的狀態。金融行業方面，整體盈利雖於第三季度重拾增長，但銀行業仍處於收縮區間。

目前，各項數據均顯示流動性已達最寬鬆的時候，但我們認為流動性緊縮的轉捩點尚未出現。因此，市場流動性於今明兩年仍可望維持相對寬鬆狀態。

內地股市在進入8月後便開始橫行調整，預期第四季度持續震盪。行業方面，次產業估值走勢持續分歧。我們認為，目前新舊經濟股的估值差距不會在短時間內顯著收窄。展望明年，新經濟股仍將受惠於經濟結構轉型、政策引導等因素，因而有較佳的基本面表現。

我們持續看好科技產業中的訊息安全、網絡安全、雲計算等相關個股。雖然與國際科技巨頭競爭仍然激烈且存在不確定因素，但在地緣政治風險逐步釋放下，整體行業長期展望仍然良好。此外，醫療保健行業目前整體估值雖然不低，但在近期調整後，下行風險不大，醫療服務、藥店等具獨有優勢或競爭結構較佳的藥物或器械行業，長期表現依然可期。大消費板塊則持續看好與休閒食品、飲料，以及新能源車領域相關的公司。

金融地產方面，目前估值雖然便宜，但因低利率環境持續及政策調控力度明確，股價向上空間可能不大。此外，部分光伏及家電公司雖然盈利增長強勁，惟估值已達歷史高位，投資者宜留意回吐風險。

施羅德投資管理（上海）有限公司股票基金經理 張曉冬

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