【專家點評】鄭勤龍：慎防港股上升動力斷纜

從卦象顯示，恒指走勢正處於《水雷屯》變《風雷益》之中。在易經，「雷」

代表着盛壯的動力，帶有振奮或震驚之意，今「屯」卦和「益」卦皆帶有「雷」的元素，因此若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的走勢或將會甚為波動、忽上忽落及難以捉摸。

承接上周預示恒指在短期內或需先有一段整固才可穩步建立升勢的《火地晉》變《雷地豫》，恒指上周三在26,226點開市後便反覆展轉回落整固，直至指數於上周五低見25,909點後才再度重拾升勢。昨日大市只微升了33點，收報26,415點。

「屯」卦代表着困難、停頓和積聚，昨日大市雖曾一度再創短期內的新高26,530點，然而由於「屯」卦是易經四大難卦之一，代表着成長的困難，故此即使大市暫時仍然能夠保持着上升的動力，但恐怕勢難持久。

「益」卦的古文為水在皿上，象徵水滿溢之意，引伸為增益，然而由於「益」卦的綜卦為「損」卦，故此投資者必須慎防水滿溢後流出的「損」卦之象。

玄學金融家 鄭勤龍

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