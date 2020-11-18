鳳凰新媒體第3季收入按年下跌10.9%
2020年11月18日 07:40
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鳳凰衛視(02008)公布旗下鳳凰新媒體第3季業績，收入為3.03億元人民幣(下同)，按年下跌10.9%。期內廣告淨收入跌10.2%，至2.813億元。期內經營虧損為2,840萬元，去年同期經營虧損6,020萬元。
非美國通用會計準則(non-GAAP)歸屬於鳳凰新媒體淨利潤為130萬元，去年同期為虧損4,750萬元
展望第4季度，公司預計總營收將位於3.324億至3.624億元之間，廣告淨收入3.096億至3.346億元之間，付費服務收入位於2,280萬至2,780萬元之間。
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