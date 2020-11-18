【市前重點睇】道指跌167點　金價企1887美元

●美匯指數跌至92.416，港匯見7.7527，離岸人民幣(CNH)升至6.456，美元兌日圓處104.18，歐元升至1.1863，英鎊升上1.3258。金價企1,887.56美元。布油報43.75美元，紐油企41.21美元。道指期貨靠穩。

●美國聯儲局主席鮑威爾表示，現在就判斷新冠肺炎疫苗對經濟的影響還言之過早，考慮資產負債表正常化的時機亦尚未成熟。

●美國參議院周二(17日)就謝爾頓(Judy Shelton)出任美國聯儲局理事的提名進行投票，該提名以50對47票的投票結果遭到反對。

●道指收報29,783點，跌167點或0.56%；標指收報3,609點，跌17點或0.48%；納指收報11,899點，跌24點或0.21%。

●日本10月份出口按年跌0.2%，預估為跌4.5%；期內進口按年跌13.3%，預估為跌8.8%。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報26,393點，跌22點。

●即月恒生指數夜期收報26,453點，升34點，高水38點，成交16,192張。

●美國商務部公布，當地10月零售銷售按月只升0.3%，遜預期0.5%增幅，創6個月最慢增速，期內扣除汽車及汽油的增幅更只有0.2%，差過預期增長0.6%，反映疫情反彈及缺乏新一輪聯邦刺激措施下，消費者對增加開支卻步。

●紐約12月期金收報每安士1,885.1美元，跌0.1%。

●紐約12月期油收報每桶41.43美元，升9美仙或0.22%；布蘭特1月期油收報每桶43.75美元，跌7美仙或0.16%。

●數碼貨幣一哥比特幣周二(17日)曾升上17,000美元，為2017年12月以來首次。

●英國富時100指數收報6,365點，跌55點或0.87%；法國CAC指數收報5,483點，升11點或0.21%；德國DAX指數收報13,133點，跌5點或0.04%。

●歐洲央行行長拉加德表示，即使新冠肺炎疫苗研究進展正面，但也不會「顛覆」該央行對歐元區經濟前景的預期，但相信明年的不確定性將略為少一點。

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