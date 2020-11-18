【股民熱話】聖誕鐘　諗起滙豐？快見40元　追、揸定沽？

眨眼又到11月中旬，仲有不到一個月多啲又到聖誕節。過去魚缸有句股民必懂的說話，就係「聖誕鐘，買滙豐」。不過，若然去年在「聖誕月」入市買滙豐，持貨至今帳面最多曾輸超過五成，都幾攞命！

當然，今年以來新冠肺炎疫情爆發，更持續至今，沒有先知可以預計到。天曉得被視為收息股的滙豐，有錢賺，都可以被英國叫停派息？雖然，滙豐話明年首季會檢視是否可以恢復派息，但一切要睇英國監管當局的決定，尤其係今年第4季英國疫情反彈，致季內經濟復甦步伐受阻，實在沒有百分百把握滙豐明年首季可以自主地決定恢復派息與否。

除咗派息考慮之外，另一點需要留意的是，特朗普在2021年1月20日完成今屆任期前，會向中國發動金融戰，包括公布第二份針對金融機構的制裁名單。多次被美國高官點名的滙豐，不無風險。

另一角度睇，若明年全球疫情緩解，經濟得以展開較大規模的復甦步伐，作為全球性金融企業的滙豐，業務該可受惠。再看目前滙豐的估值，往績市盈率16倍，市帳率0.5倍，其實並不昂貴。走勢上，而近兩月其股價由低位27.5元持續回升，近日已升至39元水平，且市場持續見到資金減持科技股重投傳統產業股的迹象，似乎中環總行兩座「銅獅」歸位，確係起到多少提振作用…

咁到底升至接近40元邊，係新起點定反彈浪終點？筆者的看法係，技術上40至44元乃今年3月底4月初一個下跌裂口位，短線反彈，要回補裂口，有回吐不出奇，調整浪初步支持在36至38元區域，筆者傾向等回吐再作考慮。反正未來呢兩個月，有心理準備股市會再有風高浪急的場面，可能有更好的入市時機，且入市原則係要平貨先至考慮分注操作，盡可能避免高追，免得年關前被套牢，打擊信心，影響明年部署。

東網產經專欄作者 帥哥

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