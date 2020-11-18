【專家點評】古勝：小米發軟蹄　最新策略係…

港股連續多日牛皮，大致喺26,000至26,500點之間徘徊，正所謂十個牛皮九個淡，後市走勢的確令人擔憂。老古先總結一下最近的利好因素，分別係市場期待拜登上場，中美關係回暖；其二，新冠肺炎疫苗有望研製成功；美匯指數回軟，反映市場避險情緒降溫，風險胃納上升利好股市。

不過，就算美國大選真係由拜登勝出，特朗普在明年1月結束任期前，幾可肯定會對市場投下核彈級灰犀牛。第二，新冠肺炎喺全球日日創新高，疫苗就算成功，接種亦需時，經濟活動一時三刻難以復原。最後，避險情緒話來就來，只要上述兩個因素被市場重新炒作，美匯上升事在必行。講咗咁耐，都係想叫大家小心啲，唔好咁博...

再睇小米走勢，目前股價沿5月以來升軌向上，該支持位目前在20天線23元附近。該股早前於26元遇阻，未來若掉頭向下，將成雙頂回落之勢，配合近期大市不明朗，宜先觀察23元能否守得穩，後市若跌穿，下一個支持位在19.4元，不容有失。

東網產經專欄作者 古勝

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