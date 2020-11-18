維信金科就舊票據提交換要約及發行新票據

就於交換截止時間前有效呈交並獲接納進行交換的未償付舊票據本金額每1,000美元，合資格持有人將獲得本金額1,065美元的新交換票據，及現金形式的舊票據應計及未付利息。

因應發行新票據，維信金科同時公布截至9月30日止9個月業績，股東應佔虧損9.9億元人民幣(下同)，每股虧損1.98元。去年同期賺5,218.4萬元。

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