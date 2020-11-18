【專家點評】王昕媛：疫苗面世　有咩利好板塊？

Moderna日前公布新冠疫苗mRNA-1273的III期臨床第一次中期分析數據，該臨床共在美國入組了3萬人，第一次中期分析數據顯示該疫苗的保護效力達到了94.5%(p< 0.0001)，該指標基於共95個病例的發生，其中安慰劑組發生了90個病例，試驗組發生了5個病例。隨着挖掘重要的比對資訊，市場普遍認為，Moderna新冠疫苗較輝瑞BioNtech優勢顯著，拖累國內合作夥伴復星醫藥的港股/A股股價下跌。

具體來看，

1) 有效性：Moderna新冠疫苗有效性達到94.5%，高于輝瑞BioNtech新冠疫苗的90%。

2) 保存條件：Moderna疫苗：2至5℃可以保存30天，-20℃可以保存6個月，室溫下可以保存12個小時。輝瑞BioNtech新冠疫苗：-76℃可以保存6個月。

3) 提交EUA差不多：Moderna計劃接下來幾周向FDA提交EUA，輝瑞BioNtech新冠疫苗也是11月底前。

4) 產能：Moderna新冠疫苗：2020年可以生產2,000萬劑次產品，2021年可以生產5億至10億劑次。輝瑞BioNtech新冠疫苗2020年生產5,000萬劑次產品，2021年可以生產13億劑次。

5) 臨床樣本量：Moderna是3萬，BioNTech為4.4萬。

6) 不良反應：輝瑞BioNtech新冠疫苗沒有公布數據。Moderna公布有3級以上不良反應(第一針概率2%)。

隨着月底提交EUA，相信更多資訊的披露將給疫苗帶來更多股價走勢的不確定性，且我們認為，國儲的行為將抑制企業的每一針的定價，就如輝瑞早前表示，美國公民可以免費接種疫苗，因此其他疫苗的盈利空間有限。我們認為，根據疫苗的出台時間來操作經濟復甦題材的個股更具操作性，以：航運股、航空股、建材周期股等為主。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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