港股窄幅上落　美團跌穿300元　吉汽飆6%

港股缺乏方向，恒生指數繼續受制26,500點阻力，曾倒跌70點，低見26,344點，暫於26,400點水平爭持。國企指數靠穩；科技指數偏軟，暫企7,900點樓上，主板成交530億港元。

大型科網股普遍下跌，美團跌穿300元，最多跌4%，低見290.8元，暫維持逾2%跌幅。小米集團跌1%；阿里巴巴跌0.4%；京東集團跌1.1%；騰訊靠穩，升0.4%報584元。金山軟件績後有沽壓，暫跌近7%。

吉利汽車與戴姆勒合作開發用於混合動力汽車的新一代引擎，股價飆近6%，是表現最佳藍籌。其他汽車股普遍向上，東風集團升1.8%；北京汽車升2.5%；比亞迪股份及長城汽車升近1%。

手機設備股做好，舜宇光學升2%；瑞聲科技升1.1%。丘鈦科技獲大行唱好，股價飆7.4%；高偉電子升近4%；中興通訊升3.5%。

其他藍籌股方面，藥明生物再挫逾4%表現最差，該股拆細後已連跌兩日。重磅股滙豐控股跌0.2%，報39.15元；工、中、建三大內銀股跌0.2%至0.7%；友邦保險升0.3%；中國平安升2%。

【09:21】騰訊阿里靠穩 滙豐跌逾1%

港股開市靠穩，恒生指數升19點，報26,434點；國企指數高開21點，報10,571點；科技指數升6點，報7,940點。

藍籌股個別發展，吉利汽車升3.3%表現最佳，公司將與戴姆勒合作研發新一代混合動力汽車引擎。萬洲國際跌1.9%，是表現最差藍籌。

大型科網股窄幅上落，騰訊及小米集團升0.8%，報586港元及24.3元；阿里巴巴升0.5%報251元；美團跌1%報300元；昨日急跌的京東集團再跌0.6%，報339.8元。

金融股方面，滙豐控股跌1.1%報38.8元；友邦保險升0.3%。工商銀行及建設銀行跌1.3%及0.3%；中國平安升0.8%。

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