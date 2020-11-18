中國連續4個月減持美債　持有規模3年半最低

美國財政部數據顯示，中國在9月份連續第4個月減持美債，使其持有的美債規模降至3年半以來最低。

外媒報道，美國財政部國際資本流動的月度報告(TIC)指，外國投資者持有的美國國債規模連續2個月下跌，9月份外國投資者持有的美國國債為7.07萬億美元，低過8月份的7.08萬億美元。

其中，美債最大持有國日本在9月拋售22億美元，持有美債規模降至1.276萬億美元；而美債第2大持有國中國則在9月拋售63億美元美債，持有美債規模降至約1.062萬億美元，創3年半以來最低。

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