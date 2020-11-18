美證監會擬收緊華公司上市要求　下月推出新規

美國傳媒周二（17日）引述消息報道，美國證券交易委員會（SEC）12月將提出建議書，要求計劃在美上市的中國公司按美國監管標準作第二度審核，否則有機會被禁在當地證券交易所上市。

《華爾街日報》報道，SEC正草擬建議書，要求未來在美國上市的中國公司，聘用符合上市公司會計監督委員會（PCAOB）標準的審計機構，作第二度審核。此外，SEC亦會讓紐約證券交易所及納斯達克交易所承擔，要求其遵守審計核查的責任，包括禁止中國公司來美上市，而正上市的公司將有數年寬限期滿足新要求，否則會被除牌。

為了爭取中國公司與PCAOB合作，SEC曾採取多種手段，包括起訴涉事的審計機構、與中國監管機構談判及向美國投資者發公開警告。

自8月以來，SEC官員就一直迅速推進相關規定，當時特朗普的金融市場工作小組亦敦促監管單位盡速通過一項新限制措施，該措施最快有望在2022年生效。該工作小組是由SEC主席Jay Clayton及美國財政部長Steven Mnuchin等官員所組成。

據報道，長年以來一直有一項問題困擾著美國監管機構，即中國拒絕讓上市公司會計監督委員會(PCAOB)審查。隨着中美關係惡化，加上今年爆出瑞幸咖啡財務造假的醜聞，此一問題變得更加緊迫。

不過，SEC此時這項舉動並不尋常，因為美國大選後大多數的政府機構都會停止發布重大新政策，尤其是在政黨輪替的情況下。此外，這項法規也不太可能在特朗普僅剩的任期時間內敲定。鑑於Jay Clayton本就計劃在今年底卸任，也無法參與完成任何法規，預計這項工作將交由拜登當選後指定的SEC新主席。

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