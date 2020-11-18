新冠肺炎：傳高盛計劃3個月內再度裁員　恐陸續有來…

外媒引述知情人士透露，高盛集團準備在3個月內進行第二次裁員，這一輪的裁員人數預計不會超過9月份那輪的大約400人。但高層預計，為了履行控制成本的承諾，來年裁員會更加深入，更可能會成為該行歷史上最重大的裁員行動之一。

新冠疫情最初在美國爆發時，包括高盛在內的美國大型銀行今年年初承諾將避免大規模裁員。惟隨着疫情持久無法消除，銀行高層們開始重新關注早前制定的削減成本計劃。高盛在1月份制定了削減成本超過10億美元的目標，並且一直在研究如何實現目標。

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