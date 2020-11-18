【大行報告】大和上調友邦目標價至108元
2020年11月18日 10:33
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投資銀行大和發表的研究報告指出，友邦(01299)旗下中國業務目前有300萬客戶，意味其現有中產客群滲透率僅2%。未來該股將積極擴展中國業務，短期將先發展成都，並於營運後一年擴至其他城市。在申請發展其他省份前，會先在四川營運，預期每一新分部均需6個月時間準備，以此推算，未來每年可進入兩個新省份。
報告又指出，友邦中國新業務價值有25%來自長期儲蓄產品，低於內地同業。疫情下代理聚焦在現有客戶，因客戶目前傾向購買保障性產品，並購入儲蓄性產品，第三季該股就有超過90%的長遠儲蓄產品銷售來自現有客戶。
以目前的息率、股市及中國業務情況，該行認為皆有利提升友邦的內涵值，故重申給予「買入」的投資評級，目標價由105港元上調至108元。
該股周三(18日)即市報90元，升0.9%。
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