【大行報告】大和上調友邦目標價至108元

報告又指出，友邦中國新業務價值有25%來自長期儲蓄產品，低於內地同業。疫情下代理聚焦在現有客戶，因客戶目前傾向購買保障性產品，並購入儲蓄性產品，第三季該股就有超過90%的長遠儲蓄產品銷售來自現有客戶。

以目前的息率、股市及中國業務情況，該行認為皆有利提升友邦的內涵值，故重申給予「買入」的投資評級，目標價由105港元上調至108元。

該股周三(18日)即市報90元，升0.9%。

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