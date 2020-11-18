【專家點評】鄧聲興：敏華控股
2020年11月18日 10:34
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敏華控股(01999)上半年業績勝過預期，收入按年上升66.37億港元，同比增加18.67%，股東應占溢利7.49億港元，同比增加6.18%。收入增長由核心梳化及配套產品業務以及其他產品業務拉動，分別錄得21.2%和33.2%增長。主要因中國核心業務支持，加上出口業務近日快速回升，相信公司訂單及產能利用率將會在未來1年完全利用。
此外，受惠於國內需求樂觀，加上公共衞生受關注，也創造很多零售新機會，因此公司在上半財年開設了658家商店，料下半年會再有400間新店開幕，料中國業務收入將會在2021財年下半年有所增長。阻力位為16元，向下支持位為12元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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