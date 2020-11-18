【專家點評】鄧聲興：敏華控股

此外，受惠於國內需求樂觀，加上公共衞生受關注，也創造很多零售新機會，因此公司在上半財年開設了658家商店，料下半年會再有400間新店開幕，料中國業務收入將會在2021財年下半年有所增長。阻力位為16元，向下支持位為12元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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