港股格局：張智威指提防出現雙頂　小米只宜炒波幅

信誠證券聯席董事張智威表示，港股近日升至26,400點水平受阻，該水平同時亦接近7月高位，提防恒指技術上出現雙頂。他補充，雖然新冠肺炎疫苗有新進展，但遠水救唔到近火，經濟仍未見起色，資金在新、舊經濟股之間炒作，大市未有明顯方向，若然恒指回調，有機會下試20天線約25,400點支持。

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