港股格局：張智威指提防出現雙頂 小米只宜炒波幅
2020年11月18日 10:39
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股近日升至26,400點水平受阻，該水平同時亦接近7月高位，提防恒指技術上出現雙頂。他補充，雖然新冠肺炎疫苗有新進展，但遠水救唔到近火，經濟仍未見起色，資金在新、舊經濟股之間炒作，大市未有明顯方向，若然恒指回調，有機會下試20天線約25,400點支持。
新冠疫苗研究有正面進展，市場對經濟復甦的預期升溫，帶動航空股表現。張指出，內地疫情已大致受控，加上國策支持內循環，中資航空股值得留意。當中看好中國東航(00670)，認為估值最低，且收益率相對較高。不過，其股價最近累升已多，或已過分反映相關利好因素，上望空間不大，待回落至3.3港元樓下再吸納未遲。
華為落實出售手機品牌榮耀，市場預期或會對小米(01810)智能手機構成競爭。張智威認為，小米手機業務毛利率不高，加上面對市場競爭加劇，股價反彈至現水平，估值已偏高，只宜短炒波幅，可待股價調整至21至22元水平買入，反彈至25元水平沽出。
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