新冠肺炎：近200美企成為殭屍企業　料總債務逾10萬億元

新冠肺炎大流行拖累全球經濟，導致大量的美國企業債務累累，申請破產重組、出售資產甚至結業。外媒分析指出，大流行爆發以來有近200家公司加入了殭屍企業行列，期內負債更大增近1萬億美元。

據外國媒體對美國3,000家最大型公開上市公司的財務數據進行分析後發現，自從大流行病爆發以來，已有近200家公司加入了所謂的殭屍企業行列，殭屍企業現在佔這3,000家公司的近20%。期間，殭屍企業的負債增加了近1萬億美元(約7.8萬億港元)，使債務總額達到1.36萬億美元(約10.6萬億港元)。相比在金融危機最嚴峻時期，殭屍企業的負債總額亦僅約5,000億美元(約3.9萬億港元)。

聯儲局為避免大量公司破產而購買公司債券，冀避免經濟蕭條。報道引述經濟學家指出，幫助數以百計陷入困境的公司獲得實際上不受限制的信貸機會，決策者可能無意中導致資本流向生產效率低下的公司，從而抑制未來多年的就業和經濟增長。實際上，巨額負債對美國經濟復甦影響深遠。

阿波羅全球管理公司的首席經濟學家Torsten Slok表示，聯儲局出於維穩的心態決定出手幫助企業，當局知道其行動將製造出殭屍企業。但他質疑，現在那些本該倒閉但卻存活下來的公司會怎樣。

一旦新冠疫苗研發成功，全球經濟恢復到正常狀態，許多因為疫情爆發而失去收入的公司很可能會走出低谷。不過，外媒對羅素3000指數成分股公司過去12個月的營業收入相對於同期利息支出的對比情況進行了研究，結果顯示超過1/6成分股公司，即527家公司的收入不足以覆蓋利息。相比之下，去年底時的數字僅有335家。

殭屍企業是指連年虧損、只能償還利息而無法償還本金的企業，須依靠政府的補貼和銀行持續貸款，以「債冚債」或售賣資產的形式維持經營。儲會的代表拒絕置評。

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