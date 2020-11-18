比特幣升穿17000美元　鱷王達利奧：難以理解

市場憂慮新冠肺炎疫情以及美國政局動盪，刺激避險需求，帶動比特幣最近升穿17,000美元。不過，全球最大對沖基金「橋水」創辦人達利奧(Ray Dalio)表示，對於比特幣的強勢感到難以理解！

外媒引述達利奧在社交平台指出，「它(比特幣)不是很好的財富儲藏手段，因為波動性很高，並且它與我需要買的東西的價格幾乎沒有關聯性」，他更指出，若比特幣開始與法定貨幣形成競爭關係，最終有機會引來政府出手將其取締。

他又表示：「無法想像中央銀行、大型機構投資者、企業或跨國公司會使用它」，「如果我搞錯了，我願意被糾正。」

亞洲時段，比特幣現報17,689美元，升1,023或6.14%。

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