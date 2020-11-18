港股格局：彭偉新指市場以短炒為主
2020年11月18日 11:06
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股市周三開市後表現偏軟。京華山一研究部主管彭偉新指大市短期內將徘徊在高位26,000點水平，資金不斷轉移板塊，不同股份拉上補下，指數未會有太大上落，市場可待恒指達7月7日高位26,782點後再觀望。
他認為，即使指數再抽升，年底前大型基金因避險而不會作出大調動。市場明年目標28,000點，現時水平已甚高，而且大部分板塊升勢未能維持超過一星期，短期未見新資金流入市場。
現時市場以短炒為主，市場現時聚焦在短期好消息，而非長期業績表現。譬如周三吉利汽車(00175)升3.3%，因為公司將與戴姆勒合作研發混合動力汽車引擎，受利好消息帶動，資金短期會流入汽車股。
大型科網股短期未見明顯跌幅或大幅抽升，他表示大型科網股，如騰訊(00700）的估值仍然偏貴，現時入市不是最佳時機，而且風險高。
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