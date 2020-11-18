港股格局：彭偉新指市場以短炒為主

股市周三開市後表現偏軟。京華山一研究部主管彭偉新指大市短期內將徘徊在高位26,000點水平，資金不斷轉移板塊，不同股份拉上補下，指數未會有太大上落，市場可待恒指達7月7日高位26,782點後再觀望。

他認為，即使指數再抽升，年底前大型基金因避險而不會作出大調動。市場明年目標28,000點，現時水平已甚高，而且大部分板塊升勢未能維持超過一星期，短期未見新資金流入市場。

大型科網股短期未見明顯跌幅或大幅抽升，他表示大型科網股，如騰訊(00700）的估值仍然偏貴，現時入市不是最佳時機，而且風險高。

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