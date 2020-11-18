新冠肺炎：大摩料明年首季歐洲經濟彈速是金融海嘯的3倍

歐洲的新冠肺炎疫情正在反彈，部分地區再度執行封鎖措施，令歐洲經濟再陷衰退之虞。不過，投資銀行--摩根士丹利預計，2021年歐洲將上演一波「強勁反彈」，屆時歐洲自疫情復甦的速度將是2008年金融海嘯的3倍！

外電引述大摩分析師在最新歐洲經濟展望中表示，若疫苗順利於2021年春季大規模分發，屆時有望複製2020年第三季經濟復甦的模式。

今年疫情爆發期間歐洲各國首度實施封鎖後，第二季歐元區的國內生產總值(GDP)下降逾 11%，隨後第3季強勁反彈飆升12%以上。故大摩認為，消費者的消費意願和高儲蓄率將有助於經濟復甦，但還需要政府或歐盟持續提供財政和貨幣政策支持。

大摩又表示，歐洲央行(ECB)在疫情期間推出疫情緊急資產收購計劃(PEPP)與定向長期再融資操作(TLTRO)，並將利率維持在歷史最低水平，歐洲各國政府也加入紓困行列以加速經濟復甦。儘管目前經濟復甦仍存在不確定性，但其仍依舊預計2021年第1季歐洲區經濟將迅速回升，經濟產出將恢復到危機前的水平，是2008年金融海嘯時的3倍，估計今年歐元區GDP收縮7.4%，然後在2021年上升5.2%。

近期疫苗的利好消息讓投資者認為可以直接看好經濟復甦，使許多歐洲疫情受災股暴升。然而，大摩警告，現在判斷這些疫苗能否阻止疫情還為時過早，專家們也警告儘管疫苗出爐，疫情可能不會在一年內「恢復正常」，這表明一些受災股可能還需持續消耗現金。如果屆時全球疫苗分配不均，可能導致各國感染率和免疫率各異，導致國際旅行禁令的時間比預期的更長，直到全球達某種程度的均等為止。

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