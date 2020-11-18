港股格局：藺常念指趁低吸納新經濟股

港股周三早間缺乏方向，智易東方證券行政總裁藺常念表示，這與近期「新舊交替」有關，新經濟股由高位回落，由舊經濟股接力，料恒指短期繼續在26,000點水平波動。

舊經濟股方面，近期港口航運股升幅較顯著，相信與《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)簽署有關，他認為此板塊估值依然低殘，市盈率不足10倍，現水平仍不怕高追。

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