港股格局：藺常念指趁低吸納新經濟股
2020年11月18日 11:16
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港股周三早間缺乏方向，智易東方證券行政總裁藺常念表示，這與近期「新舊交替」有關，新經濟股由高位回落，由舊經濟股接力，料恒指短期繼續在26,000點水平波動。
另外，吉利汽車(00175)周三早段創22.65港元的逾兩年高位，主要受夥拍戴姆勒開發新一代混能引擎消息帶動。他對電動車前景看法樂觀，吉利和比亞迪股份(01211)也可留意，但作為電動車先行者的比亞迪會是首選。
舊經濟股方面，近期港口航運股升幅較顯著，相信與《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)簽署有關，他認為此板塊估值依然低殘，市盈率不足10倍，現水平仍不怕高追。
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