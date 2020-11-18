東京奧運疊加股神概念：提前布局日本ETF？

據外媒統計，在1984至2016年期間共9屆夏季奧運會，當年9個舉辦國標準股市指數中，有6個表現跑贏MSCI世界指數。

分析預期，若2021年東京奧運如期舉辦，可望為日本經濟及股市注入活水，加上股神巴菲特日前宣布旗下巴郡入股日本五大商社，若看好2021東京奧運行情，可選擇從日本ETF提前布局。

日本東京奧運明年夏天能否在疫情下開幕未有定案之際，日本首相菅義偉周一(16日)與國際奧委會主席湯瑪士‧巴治會面，雙方同意東奧會按計劃在明年夏季舉行。湯瑪士‧巴治會後亦提到，屆時會保證參賽者或觀眾接種新冠疫苗，以保障日本國民安全。

湯瑪士‧巴治周日起在東京展開為期4天的訪問，是東奧宣布延期後首次訪日。他周一與菅義偉討論在新冠疫情下，對明年奧運的準備工作。湯瑪士‧巴治表示，國際奧委會會盡最大努力，確保運動員和觀眾接種疫苗，且「非常有信心」明年東奧能夠開放觀眾入場。

菅義偉則向湯瑪士‧巴治重申有決心舉辦奧運，證明人類可以戰勝病毒，又稱為了讓觀眾入場前提下作出多項考慮，將會繼續與國際奧委會緊密合作，以確保有安全的奧運會。

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