軟銀孫正義：年內賣產套現6240億元　準備執平貨...

外媒報道，軟銀行政總裁孫正義表示，第二波新冠病毒疫情恐令全球停滯，他正為「最糟情況」做準備，今年積極賣出資產，規模達800億美元(約6,240億港元)。

孫正義稱，今年最初目標是出售約400億美元的資產以保證公司流動性，但迄今賣出的公司價值約達800億美元。當中最大宗的交易為9月份以400億美元將半導體公司ARM售予Nvidia，另外賣了美國電訊商T-Mobile價值200億美元的持股。

他解釋，在接下來的兩、三個月內任何災難都可能會發生，故此僅是為最壞情況做打算。他又提到雷曼兄弟(Lehman Brothers)於2008年倒閉時，這件事引發了更大規模的崩潰。如果市場下跌，軟銀可能會用這筆錢買些估值低殘的資產、擴大軟銀願景基金投資組合、或回購更多股票。

另外，他就特朗普政府因國安理由而威脅關閉TikTok感到可悲，又指美國的科技巨頭不應該僅僅因為市值過高就被拆骨。近月軟銀已投資了一些美國最大的科技公司，願景基金持有80多家不同科企的股份。

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