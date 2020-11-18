【瑞通推介】吉利強勢再創新高 友邦再試90元前高位
2020年11月18日 11:42
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上月零售銷售增幅遜預期，加上新冠肺炎確診個案持續上升，道指隔晚收報29,783點，跌167點(或0.5%)。恒指昨收報26,415點，升33點(或0.1%)，盤中曾高見26,530點的逾4個月高位。今早未見明顯方向，於26,400點水平徘徊。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1,200萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,600萬港元，反映投資者繼續看淡後市。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,600至25,699點，而熊證街貨重貨區為收回價26,700至26,799點。
京東(09618)績後顯著受壓，昨最多瀉8.8%至335.6元，失10天線，收市仍挫7.1%，報341.8元，三日升勢告終。有券商指，京東第三季收入及盈利均優於市場預期，但公司管理層對第四季指引保守，添不明朗因素。不過，京東分拆的網上醫療健康平台京東健康有傳最快下周招股，目標集資額40億美元。另京東將於下月7日成為國指成分股。京東今早跌勢未止，跌近1%，於340元以下整固。昨有近920萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有超過1,100萬元淨流出。
資金輪轉炒經濟復甦，傳統經濟股再受追捧。友邦保險(01299)昨收升2%於89.2元，連升三個交易日。今早升勢持續，逐步逼近歷史高位90元。昨有近430萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾600萬元淨流入。
吉利汽車(00175)昨一度升逾5%至22元，其後升勢回順，收報21.1元，升1.2%，四連升累漲9.6%，並連日守穩上移中的10天線。據報吉利與戴姆勒合作研發新一代混合動力汽車引擎。另早前有券商表示，吉利正快速從汽車製造商，轉型至電動及自動駕駛科技公司。吉利今早曾漲近6%，高見22.35元，再創2018年6月以來高。昨有逾720萬元淨流出吉利好倉，淡倉同日則有逾80萬元淨流入。
螞蟻集團上市觸礁後，阿里巴巴(09988)面臨美股投資者集體訴訟，加上市場憂慮用戶增長或面臨瓶頸，拖累阿里近日反彈乏力，昨以全日低位249.8元收市，走低1.65%，續處各移動平均線以下。阿里管理層指，今年雙11周期拉長後大量消費者重複消費，今年是新起點。阿里今早於250元水平好淡爭持。昨分別有逾1,100萬元和接近1,500萬元淨流出其好倉和淡倉。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購(27876)，行使價：28000點，2021年3月到期，實際槓桿：12.1倍
恒指貼價、中短期購(27882)，行使價：26500點，2021年3月到期，實際槓桿：9.9倍
恒指輕微價外、短期沽(27287)，行使價：24900點，2021年1月到期，實際槓桿：14倍
恒指價內、短期沽(16480)，行使價：27000點，2021年1月到期，實際槓桿：10.2倍
吉利貼價、短期購(17480)，行使價：23元，2021年1月到期，實際槓桿：5.6倍
吉利價外、中短期沽(16485)，行使價：16.18元，2021年2月到期，實際槓桿：6.9倍
友邦價內、中短期購(14466)，行使價：88元，2021年5月到期，實際槓桿：6倍
京東輕微價外、中短期購(25738)，行使價：396.18元，2021年3月到期，實際槓桿：6.2倍
京東輕微價外、中短期沽(18178)，行使價：310.99元，2021年3月到期，實際槓桿：4.3倍
阿里輕微價外、短期購(21499)，行使價：276.18元，2021年1月到期，實際槓桿：9.2倍
阿里貼價、中短期沽)17828)，行使價：242.18元，2021年3月到期，實際槓桿：4.7倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(55210)，收回價：25760點，槓桿比率：37.2倍
恒指牛證(54167)，收回價：25610點，槓桿比率：33.4倍
恒指熊證(53360)，收回價：26840點，槓桿比率：40.6倍
恒指熊證(58816)，收回價：26890點，槓桿比率：38.8倍
吉利牛證(54217)，收回價：20.08元，槓桿比率：7.4倍
吉利熊證(69899)，收回價：24.38元，槓桿比率：7.7倍
友邦牛證(55224)，收回價：81.5元，槓桿比率：9.7倍
友邦熊證(55220)，收回價：101.8元，槓桿比率：6.6倍
京東牛證(54185)，收回價：318.1元，槓桿比率：9.1倍
阿里牛證(65876)，收回價：238.99元，槓桿比率：18.6倍
阿里熊證(55219)，收回價：272.8元，槓桿比率：9.1倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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