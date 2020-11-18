【瑞通推介】吉利強勢再創新高　友邦再試90元前高位

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上月零售銷售增幅遜預期，加上新冠肺炎確診個案持續上升，道指隔晚收報29,783點，跌167點(或0.5%)。恒指昨收報26,415點，升33點(或0.1%)，盤中曾高見26,530點的逾4個月高位。今早未見明顯方向，於26,400點水平徘徊。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1,200萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,600萬港元，反映投資者繼續看淡後市。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,600至25,699點，而熊證街貨重貨區為收回價26,700至26,799點。

瑞通相關認股證之選擇：

阿里貼價、中短期沽)17828)，行使價：242.18元，2021年3月到期，實際槓桿：4.7倍

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020