【旅業蕭條】日本亞洲航空逾2.3萬名乘客未獲退費　涉5億日圓

日本廉價航空公司--日本亞洲航空 (AirAsia Japan)於周二(17日)向東京地方法院提出破產手續。根據破產管理人的說法，該公司負債總額約217億日圓，這也是日本企業在疫情影響下，首度有航空公司宣布破產。外媒引述其破產管理人表示，因航班取消而尚未取得退費的乘客人數至少超過2.3萬人，金額逾5億日圓，且在目前還不知道是否有能力退費給所有乘客。母公司亞洲航空將來也打算採取暫存金額帳戶方式應對，即有意退還現金的打算，惟目前還沒有籌措到用於退款的足夠現金，正與股東們商量相關的援助事宜。

全球的新冠肺炎疫情持續惡化，旅客搭機的需求低迷，加上馬來西亞的母公司停止援助資金，都對日本亞航造成重大影響。目前，估計有超過2.3萬名乘客還未取得退費。日本亞洲航空方面也表明，還不知道未來能否退還費用給旅客，惟會請求母公司以及樂天、Noevir控股，以及Alpen等股東們給予援助。

日本亞洲航空上年度營收約40億日圓、虧損約47億日圓，使用3架租賃飛機飛航。今年4月起曾一度暫停所有航班的飛航，在後來班機取消的現象也愈來愈頻繁。10月宣布自今年12月5日將停止所有航線。

在日本亞洲航空宣布破產前，該公司近300名員工當中，逾半已在11月4日遭到解雇，僅留下約50人來處理後續事宜。破產管理人指，有員工沒有領到薪水，會利用手頭資金與政府制度向員工們提供援助。

日本亞洲航空成立於2014年，是日本唯一一家把據點設在日本愛知縣中部國際機場的航空公司。該公司有四條國內外航線，包含北海道新千歲機場、宮城縣仙台機場、九州福岡機場，以及一條飛航台灣桃園國際機場的國際航線。

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