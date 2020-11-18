【高盛推介】美團失守300元 留意熱門認購證
2020年11月18日 11:51
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於下月7號正式成為恒指成份股的美團(03690)，昨日逆市跌約4.8%。今早繼續下跌，早上低開約1%後隨即跌穿300元水平，最低見290.8元。現報293.6元，跌約3.1%。有券商指美團將佔恒指權重為5%，料將會有16.38億美元被動資金流入。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金轉向部署好倉，錄得約4,090萬元資金流入，為昨日最多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約2,730萬及1,360萬元。而認沽證於上周四至本周一共錄得約2,610萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
投資者如看好，認購證方面可考慮以行使價300至360元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出之一的熱門條款美團購(13848)，行使價355.75元，2021年02月22日到期，實際槓桿5.5倍，熱門條款、行使價300至360元間產品中，槓桿最高之一。
貼價的選擇可留意年期約3個月的美團購(26805)，行使價329.08元，2021年02月23日到期，實際槓桿5.3倍，貼價、低街貨。
投資者如計劃部署牛證，可留意屬遠牛的美團牛(55500)，收回價275.18元，行使價272.18元，換股比率500，槓桿比率13.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高，與現價有約18.5元差距。
投資者如看淡，可留意屬行使價260至300間產品中，槓桿最突出的低街貨美團沽(17063)，行使價260.06元，2021年04月23日到期，實際槓桿3.6倍，行使價260至300元間產品中，槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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