調查：62%機構及企業擬擴內地投資組合規模

滙豐前海證券發表最新調查顯示，62%國際機構投資者和大型企業計劃在未來12個月內進一步擴大其內地的投資組合的規模，平均增幅達24.5%，反映隨着內地經濟從新型冠狀病毒疫情中恢復，投資者正重新配置其全球投資組合，並更關注這個增長加快的經濟體。

調查顯示，在全球利率極低的環境下，具吸引力的收益率是海外投資者增加參與內地市場的主因。在內地股票和債券被納入全球主要指數的同時，滬港通、深港通及債券通、銀行間債券市場直接投資(CIBM Direct)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)等開放措施，亦為境外投資者提供更多參與市場的機會。

2020年迄今的交易量顯示，國際投資者對內地債券和股票市場的參與度顯著增加。今年首9個月，債券通(北向通)成交量按年增長122%，深港通及滬港通北向成交量則分別上漲157%和77%。

調查訪問了935家位於亞太區、歐洲和北美洲的機構投資者和大型企業，顯示環境、社會及治理(ESG)是篩選投資項目時的一個關鍵因素，尤其是對歐洲投資者而言，他們比在北美洲和亞太區的投資者的決策中更注重ESG。

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